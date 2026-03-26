Governo do Ceará entrega mais 100 novas viaturas para Polícia Militar

O Governo do Ceará entregou, nesta quinta-feira (26), mais 100 novas viaturas para a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Desse total, 29 viaturas contam com blindagem. A frota será distribuída em 37 municípios cearenses. A entrega ocorreu em Fortaleza, com a participação do governador Elmano de Freitas, do prefeito Evandro Leitão; e de autoridades da cúpula da segurança publica.





Com o reforço, o Estado soma 1.272 viaturas entregues desde 2023 às Forças de Segurança, sendo 136 com blindagem. Também foram entregues mais de 4.700 armas de fogo.





"Nós vamos continuar a fortalecer as Forças de Segurança, seja com viaturas, armamentos e condições de trabalho para que o Polícia Militar tenha condições de enfrentar o crime organizado. Agradeço às nossas tropas porque esse ano temos alcançado redução nos índices de criminalidade", afirmou o governador Elmano de Freitas.





As 29 viaturas com blindagem são do modelo Duster e foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. As outras 71 são do modelo Jeep Comander. Confira as cidades contempladas: Acopiara, Amontada, Aracati, Aracoiaba, Baturité, Brejo Santo, Caririaçu, Capistrano, Caucaia, Choró, Fortaleza, Forquilha, Horizonte, Ibaretama, Icó, Iguatu, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Jaguaribe, Jardim, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Massapê, Meruoca, Mombaça, Mulungu, Palmácia, Pacoti, Quixadá, Redenção, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destacou o investimento nas viaturas com blindagem. "Nós temos mapeadas áreas em que a possibilidade de conflito de algum criminoso com a Polícia Militar é mais frequente. Essas viaturas, inicialmente, estão sendo distribuídas nessas áreas para proteção ao policial, que dedica sua vida à missão de proteger a população", explicou.





O comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, também falou sobre a distribuição das viaturas. "As 100 viaturas já estão devidamente distribuídas, cada uma já parte dessa entrega direcionada a um batalhão e cidade atendida. Esses veículos vão dar mais segurança ao policial que está na ponta, trabalhando diretamente com o Policiamento Ostensivo Geral. Isso representa mais acesso e velocidade para atender melhor a população", garantiu.





Representando os municípios, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, agradeceu o reforço. "São quatro viaturas novas que vão reforçar os comandos da Parangaba e da Messejana. Não tenho dúvidas de que esses novos veículos trarão melhoras condições para os policiais no combate à criminalidade. Colocamos nossa Guarda Municipal à inteira disposição para colaborar com as forças de segurança do Ceará, que neste ano registram importantes índices de redução da criminalidade", pontuou.









As informações são do portal do Governo do Ceará