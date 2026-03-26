Jovem espanhola tem eutan4sia autorizada após batalha judicial de 20 meses

A espanhola Noelia Castillo Ramos, de 25 anos, deve passar por eutanásia nesta quinta-feira (26), após uma longa disputa judicial que durou cerca de 20 meses para garantir seu direito à morte assistida, previsto na lei espanhola desde 2021.





Natural de Barcelona, Noelia ficou paraplégica em outubro de 2022 após uma tentativa de suicídio em que se jogou de um quinto andar. A decisão de tirar a própria vida foi motivada por um quadro de sofrimento emocional intenso, agravado por episódios de violência sexual, e resultou em lesão medular completa, deixando‑a sem movimento da cintura para baixo e com dor crônica incapacitante.





Ela passou a conviver com dependência severa, dores constantes e limitações funcionais, sem perspectiva de melhora, o que levou Noelia a pedir eutanásia em abril de 2024. A Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha aprovou o pedido por unanimidade em julho de 2024.





No entanto, o processo ficou bloqueado na Justiça após seu pai, com apoio da associação Abogados Cristianos, recorrer às instâncias judiciais para impedir a realização do procedimento. Os recursos chegaram ao Tribunal Supremo e ao Tribunal Constitucional, que rejeitaram os pedidos de suspensão do procedimento, concluindo que não havia violação de direitos fundamentais e que a decisão de Noelia, adulta e em plena capacidade, devia ser respeitada.





O caso ainda chegou ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que também não admitiu medidas cautelares para bloquear a eutanásia, abrindo caminho para que o procedimento ocorra conforme a vontade da jovem.





O episódio se tornou um símbolo do debate sobre o direito individual à morte digna e a possibilidade de intervenção de terceiros — como familiares ou grupos religiosos — em casos de eutanásia já autorizada. Noelia afirmou em entrevistas que sua decisão foi pessoal e que desejava “ir em paz” diante do sofrimento físico e psicológico que vivia.





Via portal Folha do Estado