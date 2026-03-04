Ministro André Mendonça manda PF prender Vorcaro e bloqueia R$22 bilhões

Banqueiro da maior fraude financeira do Brasil foi preso em São Paulo por suspeita de ameaça, corrupção e outros crimes.





A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao deflagrar, nesta quarta-feira (4), a 3ª fase da Operação Compliance Zero, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. A decisão incluiu um bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens. E tem o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.





Além de Vorcaro, outros três investigados são alvos de mandados de prisão preventiva pela PF, incluindo ordens de afastamento de cargos públicos e o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo e Minas Gerais.





A PF disse que as investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil, que liquidou o Master, em novembro de 2025. E justificou que o bloqueio bilionário de bens tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.





Diário do Poder