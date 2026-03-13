Polícia Civil apreende pistola 9mm possivelmente utilizada por organização criminosa em Sobral

Uma arma de fogo supostamente utilizada por integrantes de organização criminosa foi apreendida na manhã desta quinta-feira (13), no município de Sobral.





A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Norte, em atuação conjunta com o Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia de Polícia de Sobral e a 1ª Seccional Norte da Polícia Civil do Ceará.





De acordo com informações, a apreensão ocorreu por volta das 10h, durante diligências investigativas voltadas ao combate à criminalidade organizada. Na ocasião, os investigadores localizaram e apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições de mesmo calibre e um aparelho telefônico celular, que poderão subsidiar o aprofundamento das investigações.





Conforme apurado preliminarmente, o armamento teria sido utilizado em uma ação criminosa caracterizada como ataque promovido por integrantes de organização criminosa, ocorrido anteriormente no bairro Caiçara, na mesma cidade.





Todo o material apreendido foi devidamente recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais cabíveis, devendo integrar o inquérito policial instaurado para apurar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato delituoso, bem como eventual associação criminosa ou participação em organização criminosa, nos termos da legislação penal vigente.



