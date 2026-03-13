EM SOBRAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em operação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), efetuou a prisão de um indivíduo que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto. O suspeito é apontado como o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 10/01/26, dentro de um estabelecimento comercial localizado no bairro Alto da Expectativa, município de Sobral/CE. Após o cometimento do delito, o investigado fugiu do Estado do Ceará permanecendo homiziado na cidade do Rio de Janeiro na tentativa de escapar da justiça.





A captura foi realizada após o monitoramento realizado pelo Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte). Os agentes mantiveram o monitoramento constante do alvo em solo carioca e conseguiram identificar o momento em que ele retornava ao Ceará. Através do compartilhamento de informações com o setor de inteligência da PRF, foi possível identificar o veículo utilizado pelo foragido.





De posse dessas informações, a inteligência da PRF acionou a equipe operacional da base de Russas/CE para realizar a abordagem na rodovia, confirmando a identidade do ocupante e cumprindo o mandado de prisão.





A operação contou ainda com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Sobral, unidade responsável pelas investigações do caso. A ação reafirma o compromisso das forças de segurança cearenses com a cooperação interestadual e o uso de inteligência para realização de suas ações.





A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas através do WhatsApp da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.