Polícia Civil desarticula grupo criminoso especializado no golpe do falso advogado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta sexta-feira (27), uma operação com o objetivo de prender integrantes de um grupo criminoso investigados por praticar estelionato mediante fraude eletrônica. Ao todo, cinco pessoas — sendo três mulheres e dois homens — foram capturados durante a ofensiva, em Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além das prisões, aparelhos celulares também foram apreendidos.





Durante as investigações, foi identificado que os suspeitos são especializados no golpe conhecido como "falso advogado" e utilizavam fraudes eletrônicas como meio de obtenção de recursos ilícitos para grupos criminosos responsáveis por homicídios e tráfico de drogas, nos município de Guaiúba e Pacatuba.





Diante dos elementos colhidos, foram representadas e deferidas medidas judiciais, incluindo mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor dos suspeitos. Contra os suspeitos, sendo um homem de 26 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo; uma mulher de 36 anos, com antecedentes por ameaça e difamação, além de um homem de 23 anos, e outras duas mulheres, com idades de 25 e 30 anos, foram cumpridos cinco mandados de prisão pelos crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa.





Agora, todos estão à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos.





Via portal CN7