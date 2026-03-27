SINE/IDT Sobral oferta mais de 100 vagas de emprego nesta semana; oportunidades incluem público geral e PCD
📌 Vagas para o público em geral (70 oportunidades)
Entre os destaques, há maior número de vagas para auxiliar de linha de produção (16) e agente de vendas de serviços (6). Também se sobressaem oportunidades para estoquista (4), cozinheiro de restaurante (3) e empregado doméstico (3).
Outras funções disponíveis incluem:
- Agente de recrutamento e seleção (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Analista contábil (1)
- Assistente administrativo (1)
- Atendentes (balcão, lojas, padaria e posto de gasolina) – 1 vaga cada
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de topógrafo (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Bobinador eletricista (1)
- Camareira de hotel (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Encarregado de expedição (1)
- Gerente de restaurante (1)
- Marceneiro (1)
- Motoristas (automóveis, caminhão e entregador) – 1 vaga cada
- Operador de caixa (1)
- Psicopedagogo (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Salgadeiro (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico em manutenção de máquinas (1)
- Vendedor de comércio varejista (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor porta a porta (1)
- Vendedor pracista (1)
♿ Vagas destinadas a pessoas com deficiência (37 oportunidades)
Para o público PCD, estão sendo ofertadas 37 vagas, com destaque para:
- Auxiliar de linha de produção (30)
- Auxiliar de estoque (1)
- Empacotador (1)
- Operador de caixa (1)
- Repositor em supermercados (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Vendedor interno (2)
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