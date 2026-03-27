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sexta-feira, 27 de março de 2026

SINE/IDT Sobral oferta mais de 100 vagas de emprego nesta semana; oportunidades incluem público geral e PCD

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SINE/IDT Sobral oferta mais de 100 vagas de emprego nesta semana; oportunidades incluem público geral e PCD

📌 Vagas para o público em geral (70 oportunidades)

Entre os destaques, há maior número de vagas para auxiliar de linha de produção (16) e agente de vendas de serviços (6). Também se sobressaem oportunidades para estoquista (4), cozinheiro de restaurante (3) e empregado doméstico (3).

Outras funções disponíveis incluem:

  • Agente de recrutamento e seleção (1)
  • Ajudante de motorista (1)
  • Analista contábil (1)
  • Assistente administrativo (1)
  • Atendentes (balcão, lojas, padaria e posto de gasolina) – 1 vaga cada
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de topógrafo (1)
  • Auxiliar em saúde bucal (1)
  • Bobinador eletricista (1)
  • Camareira de hotel (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Consultor de vendas (2)
  • Costureira em geral (1)
  • Cozinheiro geral (1)
  • Encarregado de expedição (1)
  • Gerente de restaurante (1)
  • Marceneiro (1)
  • Motoristas (automóveis, caminhão e entregador) – 1 vaga cada
  • Operador de caixa (1)
  • Psicopedagogo (1)
  • Recepcionista atendente (1)
  • Salgadeiro (1)
  • Técnico de refrigeração (1)
  • Técnico em manutenção de máquinas (1)
  • Vendedor de comércio varejista (1)
  • Vendedor interno (2)
  • Vendedor porta a porta (1)
  • Vendedor pracista (1)

♿ Vagas destinadas a pessoas com deficiência (37 oportunidades)

Para o público PCD, estão sendo ofertadas 37 vagas, com destaque para:

  • Auxiliar de linha de produção (30)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Empacotador (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Repositor em supermercados (1)
  • Repositor de mercadorias (1)
  • Vendedor interno (2)

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