SINE/IDT Sobral oferta mais de 100 vagas de emprego nesta semana; oportunidades incluem público geral e PCD

📌 Vagas para o público em geral (70 oportunidades)

Entre os destaques, há maior número de vagas para auxiliar de linha de produção (16) e agente de vendas de serviços (6). Também se sobressaem oportunidades para estoquista (4), cozinheiro de restaurante (3) e empregado doméstico (3).

Outras funções disponíveis incluem:

Agente de recrutamento e seleção (1)

Ajudante de motorista (1)

Analista contábil (1)

Assistente administrativo (1)

Atendentes (balcão, lojas, padaria e posto de gasolina) – 1 vaga cada

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Bobinador eletricista (1)

Camareira de hotel (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Encarregado de expedição (1)

Gerente de restaurante (1)

Marceneiro (1)

Motoristas (automóveis, caminhão e entregador) – 1 vaga cada

Operador de caixa (1)

Psicopedagogo (1)

Recepcionista atendente (1)

Salgadeiro (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico em manutenção de máquinas (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (1)

Vendedor pracista (1)

♿ Vagas destinadas a pessoas com deficiência (37 oportunidades)

Para o público PCD, estão sendo ofertadas 37 vagas, com destaque para: