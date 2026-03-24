Polícia Civil e Receita Federal apreendem 33 kg de skunk escondidos em aparelhos de ar-condicionado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc), em parceria com a Receita Federal, apreendeu 33 quilos de skunk escondidos no interior de cinco aparelhos de ar-condicionado localizados em um veículo. A ação integrada, realizada na última sexta-feira (20), resultou também na prisão de dois indivíduos.





O trabalho policial foi desencadeado após a troca de informações entre as instituições, que indicavam sobre uma carga de que foi analisada pela equipe da Divisão de Vigilância e Repressão da Receita Federal – Direp03 da Receita Federal com risco de contrabando. Informações da Denarc identificaram que os entorpecentes seriam entregues em uma oficina no bairro Jóquei Clube. Após diligências, um veículo foi identificado e localizado com o auxílio de tecnologias da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No interior do carro, a droga foi encontrada escondida dentro de cinco aparelhos de ar-condicionado. Conforme investigação, a droga é oriunda de Manaus.





Dando continuidade às diligências, as equipes se deslocaram até o estabelecimento indicado, onde diversas caixas de remédios também foram apreendidas. Na ocasião, dois homens, sendo um de 37 anos, com passagens por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, e outro indivíduo de 22 anos, foram presos e conduzidos à sede da Denarc, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ainda de acordo com levantamentos policiais, os medicamentos seriam oriundos de um roubo que está sendo investigado.





O suspeito, de 37 anos, também foi autuado por alteração de produtos medicinais ou terapêuticos. Eles foram colocados à disposição da Justiça. Ainda durante a ação, uma mulher e um outro homem foram ouvidos e liberados por não haver situação flagrancial contra eles.





Por CN7