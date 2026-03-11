POLÍCIA CIVIL PRENDE suspeito de chefiar organização criminosa em Acaraú/CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nessa terça-feira (10), mais um suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por promover deslocamentos forçados de moradores em Fortaleza. O homem foi capturado no município de Acaraú, durante a Operação Impacto III.





Segundo investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o suspeito já responde por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Ele é apontado como chefe de um grupo criminoso de origem carioca e seria responsável por expulsões de moradores nos bairros Genibaú e Conjunto Ceará, além de também ser investigado por homicídios.





Durante a ação, celulares e um veículo utilizado na tentativa de fuga foram apreendidos. Outros dois homens foram conduzidos à delegacia; um deles foi autuado em flagrante por desobediência, desacato e direção perigosa.





O suspeito é o 15º alvo preso na Operação Impacto III. Desde julho de 2025, as Forças de Segurança do Ceará já realizaram 92 prisões relacionadas a crimes de organização criminosa ligados a deslocamentos forçados no estado. Via CN7