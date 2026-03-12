Moraes pede detalhes de visita de assessor de Trump ao Brasil

Darren Beattie tem visita agendada ao ex-presidente Bolsonaro, mas defesa do conservador pede nova data.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta quarta-feira (11) que o Itamaraty envie informações sobre a agenda de Darren Beattie no Brasil. O objetivo é esclarecer se o assessor do governo do presidente americano Donald Trump possui compromissos no país e se pediu para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília.





O STF já havia autorizado que Darren Beattie se encontrasse com Bolsonaro na próxima quarta (18). Os advogados de Bolsonaro, no entanto, protocolaram um pedido para remarcar a visita para segunda (16) ou terça (17), afirmando que o assessor já possui agendas no Brasil que não podem ser remarcadas, o que inviabilizaria o encontro nessa data.





Para os advogados de Bolsonaro, a data escolhida pelo ministro “acaba por inviabilizar materialmente a própria realização da visita autorizada”. Por se tratar de funcionário “de alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos”, não há possibilidade concreta de estender a agenda de Beattie.





Moraes solicitou ao Ministério das Relações Exteriores “informações sobre a existência de agenda diplomática de Darren Beattie, atual Senior Advisor for Brazil Policy do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e, eventual pedido de visitação a Jair Messias Bolsonaro”.





Moraes havia determinado que o encontro ocorresse na quarta, dia 18 de março, em razão de ser o dia específico para visitas no 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.





– Não há previsão legal ou excepcionalidade para realizar alteração específica de dia de visitação – disse Moraes na decisão, lembrando que os visitantes devem se adequar ao regime do estabelecimento prisional e não o contrário, a fim de preservar a organização administrativa e a segurança do local.





Beattie vem ao país com o intuito de entender como funciona o processo eleitoral brasileiro. Segundo os advogados, a visita do assessor se “reveste de evidente interesse institucional”. Nomeado ao cargo no mês passado, o assessor está encarregado de direcionar políticas e ações entre Washington e Brasília. Beattie é crítico do governo Lula (PT) e do ministro Alexandre de Moraes.



