Policiais penais seguem acampados em frente ao Palácio da Abolição pelo 2º dia

O Sindicato dos Policiais Penais do Ceará (Sindpen) segue no acampado pelo segundo dia, nesta quarta-feira, 25, em frente ao Palácio da Abolição, em Fortaleza, sob reivindicação para a implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).





Conforme a categoria, a manutenção das atividades depende, em grande parte, da adesão dos policiais penais a jornadas extras de trabalho. Na prática, isso significa abrir mão de períodos de descanso, convívio familiar e da própria saúde física e mental para garantir o funcionamento das unidades prisionais, um cenário que teria levado ao adoecimento da categoria.

Segundo a presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Ceará, Joélia Silveira, a situação expõe uma fragilidade estrutural. "O sistema prisional só funciona hoje porque o policial penal está se sacrificando. Estamos falando de profissionais que abrem mão da própria vida pessoal para manter a segurança funcionando", afirma.

Policiais podem deixar de aderir horas extras





Os policiais penais podem deixar de aderir às horas extras como forma de pressão. A presidente confirmou que essa mudança pode ocorrer nos próximos dias. “Nada está descartado. Diante do que estamos vivendo, os policiais podem, sim, deixar de assumir as horas extras. Existe um prazo e o governo sabe disso”, declarou.





Conforme a presidente do sindicato, o Estado teria até o dia 1° de abril para encaminhar a mensagem do PCCS à Assembleia Legislativa, em razão das limitações impostas pela legislação eleitoral.





O sindicato também reivindica o chamamento de 834 candidatos já formados no último concurso para reforçar o sistema penitenciário. Para a entidade, a convocação é medida urgente para reduzir o déficit de efetivo e diminuir a sobrecarga enfrentada pelos servidores que estão na ativa.



