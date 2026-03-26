Senador é flagrado sem placas, com CNH vencida e tenta fugir de abordagem em SP

O senador Alexandre Luiz Giordano, do Podemos, foi abordado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (23), em Santana, na zona norte de São Paulo, após ser flagrado dirigindo um veículo sem placas, com a CNH vencida e equipado com luzes estroboscópicas (giroflex) semelhantes às utilizadas por viaturas.





De acordo com o registro policial, o parlamentar conduzia um Land Rover pela alameda Afonso Schmidt por volta das 8h quando chamou a atenção dos agentes.





Ao ser parado, Giordano se recusou inicialmente a sair do carro e se identificou apenas como “federal”. Após insistência, afirmou ser “senador da República”.





Ainda segundo os policiais, ao perceber o início da gravação pelas câmeras corporais, o senador passou a fazer ameaças. “Você está gravando? Então você vai ver”, teria dito, conforme o boletim de ocorrência.





Ele também se negou a apresentar documentos e mencionou que entraria em contato com autoridades da segurança pública.





A situação se agravou quando os agentes localizaram as placas do veículo no porta-malas. Nesse momento, Giordano entrou no carro e tentou deixar o local, chegando a subir na calçada e quase atingir um dos policiais que tentava impedir a fuga.





Após acionarem reforço, os policiais conseguiram interceptar o veículo algumas quadras adiante, no cruzamento da rua Doutor César com a avenida Braz Leme.





O senador foi autuado por conduzir veículo sem placas, dirigir com a habilitação vencida e utilizar irregularmente luzes estroboscópicas.





Depois da aplicação das multas, ele foi liberado. Procurado pela imprensa, Giordano não se manifestou até a publicação da reportagem.





O parlamentar, que também é empresário, assumiu o mandato no Senado em 2021, após a morte de Major Olímpio. (Foto: EBC; Fonte: Folha de SP)