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quinta-feira, 26 de março de 2026

Hospital do Coração de Sobral abre seleção para técnico de segurança do trabalho

quinta-feira, março 26, 2026  Nenhum comentário

O Hospital do Coração de Sobral está com processo seletivo aberto para o cargo de técnico(a) de segurança do trabalho. A oportunidade é destinada a profissionais com formação técnica na área e que atendam aos requisitos estabelecidos pela instituição.

Entre as exigências estão ensino médio completo, curso técnico de segurança do trabalho concluído e formação como assessor técnico de brigada. A instituição também considera desejável experiência mínima de seis meses na área, além de boa comunicação, relacionamento interpessoal e disponibilidade de horário.

Os interessados devem realizar a inscrição de forma online até o dia 31 de março de 2026, clicando AQUI

A seleção reforça a importância da segurança no ambiente hospitalar, área fundamental para garantir a integridade de profissionais, pacientes e visitantes.

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