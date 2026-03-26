Hospital do Coração de Sobral abre seleção para técnico de segurança do trabalho

O Hospital do Coração de Sobral está com processo seletivo aberto para o cargo de técnico(a) de segurança do trabalho. A oportunidade é destinada a profissionais com formação técnica na área e que atendam aos requisitos estabelecidos pela instituição.





Entre as exigências estão ensino médio completo, curso técnico de segurança do trabalho concluído e formação como assessor técnico de brigada. A instituição também considera desejável experiência mínima de seis meses na área, além de boa comunicação, relacionamento interpessoal e disponibilidade de horário.





Os interessados devem realizar a inscrição de forma online até o dia 31 de março de 2026, clicando AQUI





A seleção reforça a importância da segurança no ambiente hospitalar, área fundamental para garantir a integridade de profissionais, pacientes e visitantes.