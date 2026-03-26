Trump e Flávio Bolsonaro são aguardados no CPAC EUA

O cenário político internacional volta os olhos para o Texas, onde acontece mais uma edição da Conservative Political Action Conference (CPAC), considerado o maior congresso conservador do mundo. O evento começou nesta quarta-feira (25) segue até sábado (28) reunindo lideranças, parlamentares e influenciadores políticos de diversos países.





Entre os nomes aguardados para discursar está o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, figura central do conservadorismo global. Também são esperados o senador Flavio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos com atuação frequente em agendas internacionais ligadas ao movimento conservador.





O encontro tem servido, ao longo dos anos, como termômetro político e espaço de articulação entre lideranças, especialmente em um momento de reorganização das direitas ao redor do mundo.





A equipe do Pleno.News está no local e acompanha a programação, que inclui painéis, discursos e reuniões estratégicas, com cobertura direta dos principais acontecimentos e bastidores do evento.





(Pleno News)