MUITA BALA E SANGUE NO BAIRRO JUNCO, EM SOBRAL

Na tarde desta quarta-feira, 25, uma ocorrência de violência foi registrada na Avenida John Sanford, em Sobral.





Segundo informações, um homem em uma motocicleta se aproximou de uma padaria e efetuou vários disparos de arma de fogo. Um homem que estava em uma oficina nas proximidades foi atingido, assim como uma mulher que passava pela via, sem qualquer relação com a outra vítima.





Ambos foram socorridos por populares e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Após o ataque, o suspeito teria abandonado a motocicleta no local e fugido em um mototáxi. Ainda segundo relatos iniciais, um agente que estava nas proximidades tentou perseguir o criminoso e pode ter sido atingido durante a ação.





Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizam diligências na tentativa de identificar e localizar o autor do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Com informações de Sobral Online