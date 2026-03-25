POLÍCIA CIVIL REALIZA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM FORTALEZA-CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará, em ação conjunta entre a equipe do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV) e a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, realizou, no dia 25 de março de 2026, o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 33 anos de idade, pelo crime de estupro ocorrido na cidade de Sobral-CE, no bairro Alto do Cristo, em 16/02/2026, tendo como vítima uma senhora de 83 anos.





De acordo com as investigações, a idosa é “mãe de criação” do suspeito. Ela estava sozinha em sua residência quando foi surpreendida pelas costas pelo investigado, que a segurou com força e colocou um pano molhado sobre sua boca, impedindo-a de gritar por socorro. Em seguida, praticou relação sexual anal com a vítima, ordenando, a todo momento, que ela permanecesse em silêncio, sob ameaça de sofrer violência ainda maior. Após o crime, a vítima ficou gravemente ferida, apresentando diversos hematomas no rosto e no corpo em decorrência da violência sofrida.





Foi instaurado inquérito policial e, com base nos indícios colhidos, foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Juizado de Violência contra a Mulher de Sobral. Após diligências realizadas pela equipe da DDM/Sobral, apurou-se que o suspeito se encontrava em Fortaleza. Com base em trabalho de inteligência conduzido pelo DPGV, o investigado F.E.G. foi localizado e preso em um apartamento no Condomínio Cidade Jardim, situado no bairro José Walter, na capital.





Após o cumprimento das formalidades legais, o preso foi encaminhado para audiência de custódia no Poder Judiciário.





Serviço:

DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral