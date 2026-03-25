25 de Março: Ceará celebra a Data Magna do Ceará e relembra pioneirismo na abolição da escravidão

A Data Magna do Ceará, celebrada em 25 de março, é uma das datas mais importantes do calendário cearense. Em 2026, o feriado cai em uma quarta-feira, marcando um momento de reflexão histórica, valorização cultural e reafirmação dos direitos conquistados no estado.





A data faz referência à abolição da escravidão no Ceará, ocorrida em 25 de março de 1884, quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea. O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar oficialmente todas as pessoas escravizadas, motivo pelo qual passou a ser conhecido como a “Terra da Luz”.





A oficialização da Data Magna como feriado estadual ocorreu apenas em 2011, reforçando a importância de manter viva a memória de um dos capítulos mais significativos da história local. A data simboliza a luta pela liberdade, igualdade e dignidade humana, valores que seguem atuais e necessários.





Durante o feriado, diversas cidades do estado promovem atividades culturais, apresentações artísticas, eventos educativos e manifestações que destacam a herança histórica do povo cearense. Escolas, instituições e órgãos públicos também costumam desenvolver ações voltadas à conscientização sobre o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial.



