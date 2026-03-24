Prefeito de Sobral anuncia maior reajuste salarial do Brasil para Guarda Municipal

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança Cidadã, realizou nesta terça-feira (24/03) uma solenidade que marca um novo ciclo de investimentos, reconhecimento e valorização dos profissionais da segurança pública municipal.





O prefeito Oscar Spíndola Rodrigues Júnior anunciou um conjunto de medidas estruturantes voltadas ao fortalecimento institucional da Guarda Civil Municipal, reafirmando o compromisso da gestão com a valorização do servidor público e com a promoção de mais segurança para a população sobralense.





O evento contou com a presença da vice-prefeita Maria Imaculada Dias Adeodato, do secretário da Segurança Cidadã, Mário Cunha Lima, do presidente da Câmara Municipal, Francisco Linhares Ponte Júnior, do comandante da Guarda Civil Municipal, Edinaldo Castro Teixeira, além de vereadores e secretários municipais.





Entre os principais anúncios, destaca-se o envio do Projeto de Lei que garante o reajuste salarial de 24,1% para os guardas civis municipais, considerado um dos maiores reajustes do Brasil para a categoria. A medida representa um marco histórico e reforça o reconhecimento do trabalho diário dos profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública.





Somado aos avanços conquistados ao longo dos últimos anos, este é o maior reajuste acumulado dos últimos 15 anos da Guarda Civil Municipal de Sobral, consolidando uma política contínua de valorização da categoria, com impacto direto na motivação, na dignidade e na qualidade do serviço prestado à população.





Além disso, foram assinados importantes atos que consolidam um avanço histórico para a corporação, como o Projeto de Lei que propõe a transformação da Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal, a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, a ampliação da idade para ingresso na instituição para 45 anos e a regulamentação do curso de armamento, assegurando mais preparo e respaldo legal aos agentes.





Durante a solenidade, também foram apresentados novos equipamentos adquiridos por meio do Programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram incorporadas 134 armas de incapacitação neuromuscular (taser), além de cartuchos, baterias e acessórios, garantindo melhores condições de trabalho e fortalecendo o uso progressivo da força com responsabilidade e tecnologia.





Com 28 anos de atuação e um efetivo de 328 agentes, a Guarda Civil Municipal de Sobral se consolida como uma das principais instituições de segurança do município, atuando de forma integrada na proteção dos bens públicos, na segurança escolar, no ordenamento do trânsito e no enfrentamento à criminalidade.





As medidas anunciadas representam não apenas investimentos em estrutura, mas, sobretudo, o reconhecimento do papel estratégico dos servidores da segurança pública municipal, que diariamente contribuem para a construção de uma cidade mais segura, organizada e justa.





A gestão municipal reafirma, com essas ações, que valorizar o servidor é investir diretamente na qualidade dos serviços prestados à população e no fortalecimento das políticas públicas de segurança.



