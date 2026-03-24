Um homicídio a bala foi registrado na tarde desta terça-feira (24), por volta das 17h30, no bairro Cohab 3, em Sobral

A vítima foi identificada como Carlos André Lúcio, 29 anos, natural de Santana do Acaraú. De acordo com informações, dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha se aproximaram e efetuaram vários disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área até a chegada da Perícia Forense, que ficará responsável pelos levantamentos iniciais. A Polícia Civil já deu início às investigações para identificar e prender os suspeitos, bem como esclarecer a motivação do crime.





Com este caso, Sobral chega ao 17º homicídio doloso registrado no ano, aumentando a preocupação com a violência no município.



