CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 24 de março de 2026

Camilo acredita que Ciro não é ameaça para reeleição de Elmano

terça-feira, março 24, 2026  Nenhum comentário

O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou nesta segunda-feira (23), ao portal Metrópoles, que a provável candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará não é ameaça à reeleição do governador Elmano de Freitas.

"Caso Ciro seja mesmo candidato a governador, vai perder a disputa. E se tiverem três candidatos (ao governo cearense), Ciro fica em terceiro", disse Camilo.

Na pesquisa Datafolha divulgada hoje, Ciro aparece na frente com 47% das intenções de voto, contra 32% de Elmano de Freitas.

Via portal CN7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 