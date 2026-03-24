Camilo acredita que Ciro não é ameaça para reeleição de Elmano

O ministro da Educação, Camilo Santana, declarou nesta segunda-feira (23), ao portal Metrópoles, que a provável candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará não é ameaça à reeleição do governador Elmano de Freitas.





"Caso Ciro seja mesmo candidato a governador, vai perder a disputa. E se tiverem três candidatos (ao governo cearense), Ciro fica em terceiro", disse Camilo.





Na pesquisa Datafolha divulgada hoje, Ciro aparece na frente com 47% das intenções de voto, contra 32% de Elmano de Freitas.





Via portal CN7