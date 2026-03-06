SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está ofertando 87 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam 49 vagas para o público em geral e 38 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Vagas para o público em geral (49)

Entre as oportunidades disponíveis estão:

Assessor de microcrédito – 01

Assistente administrativo – 01

Atendente de balcão – 01

Atendente de lojas – 01

Atendente do setor de frios e laticínios – 01

Auxiliar administrativo – 04

Auxiliar de cozinha – 01

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de pessoal – 01

Auxiliar em saúde bucal – 01

Auxiliar financeiro – 01

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

Balconista – 01

Caixa no serviço de alimentação – 01

Consultor de vendas – 02

Costureira em geral – 03

Cozinheiro de restaurante – 02

Eletricista auxiliar – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

Garçom – 01

Marceneiro – 01

Montador de móveis de madeira – 01

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 02

Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

Operador de caixa – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pizzaiolo – 02

Representante comercial autônomo – 03

Supervisor comercial – 01

Técnico de manutenção elétrica – 01

Técnico de transporte ferroviário – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor de comércio varejista – 01

Vendedor interno – 02

Vendedor pracista – 01

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (38)

O SINE/IDT também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

Ajudante de obras – 01

Auxiliar administrativo – 01

Auxiliar de estoque – 01

Auxiliar de linha de produção – 30

Empacotador (a mão) – 01

Operador de caixa – 01

Operador de vendas (lojas) – 01

Pedreiro – 01

Repositor em supermercados – 01

📌 Importante: As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.

A recomendação é que os candidatos procurem o SINE/IDT de Sobral o quanto antes para obter mais informações e participar do processo seletivo.