SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está ofertando 87 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam 49 vagas para o público em geral e 38 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
Vagas para o público em geral (49)
Entre as oportunidades disponíveis estão:
Assessor de microcrédito – 01
Assistente administrativo – 01
Atendente de balcão – 01
Atendente de lojas – 01
Atendente do setor de frios e laticínios – 01
Auxiliar administrativo – 04
Auxiliar de cozinha – 01
Auxiliar de limpeza – 01
Auxiliar de pessoal – 01
Auxiliar em saúde bucal – 01
Auxiliar financeiro – 01
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
Balconista – 01
Caixa no serviço de alimentação – 01
Consultor de vendas – 02
Costureira em geral – 03
Cozinheiro de restaurante – 02
Eletricista auxiliar – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 02
Garçom – 01
Marceneiro – 01
Montador de móveis de madeira – 01
Motofretista – 01
Motorista de caminhão – 02
Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01
Operador de caixa – 01
Operador de vendas (lojas) – 01
Pizzaiolo – 02
Representante comercial autônomo – 03
Supervisor comercial – 01
Técnico de manutenção elétrica – 01
Técnico de transporte ferroviário – 01
Técnico em manutenção de máquinas – 01
Vendedor de comércio varejista – 01
Vendedor interno – 02
Vendedor pracista – 01
Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (38)
O SINE/IDT também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência:
Ajudante de obras – 01
Auxiliar administrativo – 01
Auxiliar de estoque – 01
Auxiliar de linha de produção – 30
Empacotador (a mão) – 01
Operador de caixa – 01
Operador de vendas (lojas) – 01
Pedreiro – 01
Repositor em supermercados – 01
📌 Importante: As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.
A recomendação é que os candidatos procurem o SINE/IDT de Sobral o quanto antes para obter mais informações e participar do processo seletivo.
