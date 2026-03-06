CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SINE/IDT divulga 87 vagas de emprego em Sobral nesta semana

O SINE/IDT de Sobral está ofertando 87 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam 49 vagas para o público em geral e 38 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT em Sobral, levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Vagas para o público em geral (49)

Entre as oportunidades disponíveis estão:

  • Assessor de microcrédito – 01

  • Assistente administrativo – 01

  • Atendente de balcão – 01

  • Atendente de lojas – 01

  • Atendente do setor de frios e laticínios – 01

  • Auxiliar administrativo – 04

  • Auxiliar de cozinha – 01

  • Auxiliar de limpeza – 01

  • Auxiliar de pessoal – 01

  • Auxiliar em saúde bucal – 01

  • Auxiliar financeiro – 01

  • Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

  • Balconista – 01

  • Caixa no serviço de alimentação – 01

  • Consultor de vendas – 02

  • Costureira em geral – 03

  • Cozinheiro de restaurante – 02

  • Eletricista auxiliar – 01

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

  • Garçom – 01

  • Marceneiro – 01

  • Montador de móveis de madeira – 01

  • Motofretista – 01

  • Motorista de caminhão – 02

  • Motorista de caminhão guincho pesado com munk – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pizzaiolo – 02

  • Representante comercial autônomo – 03

  • Supervisor comercial – 01

  • Técnico de manutenção elétrica – 01

  • Técnico de transporte ferroviário – 01

  • Técnico em manutenção de máquinas – 01

  • Vendedor de comércio varejista – 01

  • Vendedor interno – 02

  • Vendedor pracista – 01

Vagas para Pessoas com Deficiência – PCD (38)

O SINE/IDT também disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

  • Ajudante de obras – 01

  • Auxiliar administrativo – 01

  • Auxiliar de estoque – 01

  • Auxiliar de linha de produção – 30

  • Empacotador (a mão) – 01

  • Operador de caixa – 01

  • Operador de vendas (lojas) – 01

  • Pedreiro – 01

  • Repositor em supermercados – 01

📌 Importante: As vagas estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas a qualquer momento.

A recomendação é que os candidatos procurem o SINE/IDT de Sobral o quanto antes para obter mais informações e participar do processo seletivo.

