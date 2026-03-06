Vorcaro acionou Moraes no dia que foi preso: "conseguiu bloquear"?

Mensagem insinua proximidade do banqueiro com o ministro do STF.

No mesmo dia em que foi preso pela Polícia Federal (PF), no âmbito da Operação Compliance Zero, o banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagem de celular ao ministro do STF Alexandre de Moraes na qual perguntava: “Conseguiu bloquear?”. A mensagem foi encontrada no celular apreendido naquela primeira fase da operação.





Segundo o jornal O Globo, que divulgou a informação, o celular de Vorcaro foi analisado no curso das investigações conduzidas pela Polícia Federal. As mensagens teriam sido identificadas no material extraído do dispositivo.





Procurado pelo jornal, o ministro Alexandre de Moraes afirmou não ter mantido qualquer conversa com Vorcaro.





