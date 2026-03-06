Corrupção até o talo? Lulinha movimentou R$19,5 milhões em 4 anos, diz relatório

Documentos vazados explicam por que Lula não queria sigilo quebrado.

Um levantamento detalhado de dados bancários e fiscais revelou que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, empresário e filho do presidente da República, registrou um fluxo financeiro de R$ 19,5 milhões ao longo de quatro anos. As informações, obtidas por meio de quebra de sigilo autorizada pela CPMI do INSS, abrangem o intervalo entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro de 2026. No montante analisado, constam repasses que somam R$ 721,3 mil efetuados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao filho.





As transações foram processadas em uma conta no Banco do Brasil e dividem-se de forma equilibrada entre entradas e saídas: o total de créditos somou R$ 9,774 milhões, enquanto os débitos atingiram a marca de R$ 9,758 milhões. Diante da exposição desses dados, o corpo jurídico que representa Fábio Luís nega a existência de ilícitos e acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de anular a quebra de seus sigilos.





De acordo com o relatório, o grosso da atividade financeira está concentrado em aplicações financeiras e transações entre duas entidades das quais Lulinha é titular: a G4 Entretenimento e Tecnologia e a LLF Tech Participações. Ambas as empresas atuam em frentes como consultoria de gestão, marketing e serviços tecnológicos. Especificamente, a G4 gerou movimentações de R$ 772 mil, ao passo que a LLF contabilizou registros de R$ 2,3 milhões.





Quanto aos repasses diretos do pai, os documentos listam três operações distintas. O valor mais expressivo, de R$ 384 mil, foi transferido pelo petista em 22 de julho de 2022. As outras duas remessas que completam o total de R$ 721,3 mil ocorreram em 27 de dezembro de 2023.





O relatório também mapeia o destino de recursos enviados por Fábio Luís a antigos parceiros de negócios da desativada Gamecorp. Os registros indicam que Kallil Bittar foi beneficiário de R$ 750 mil, enquanto Jonas Suassuna recebeu transferências que totalizaram R$ 704 mil.





Fonte: Diário do Poder