VÍDEO: Malu Gaspar detona STF: “ministros não se importam se aposentados foram roubados”

A jornalista Malu Gaspar fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) ao comentar a atuação da Corte em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS.





Durante análise, ela sugeriu que ministros estariam mais incomodados com o avanço de investigações do que com possíveis irregularidades envolvendo aposentados.





“Está claro pelas falas dos ministros que o problema deles não é a CPI do INSS”, afirmou. Segundo ela, a preocupação não estaria centrada nos descontos associativos ou em eventuais prejuízos a beneficiários.





“Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se os aposentados precisam de ressarcimento”, completou.





A jornalista citou declarações de integrantes da Corte, como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, para sustentar que o foco estaria em outro ponto. “A CPI avançou pelo caso Master e começou a expor coisas que eles não gostariam de ver respondidas”, disse.





Malu Gaspar também questionou a coerência da atuação do STF ao tratar da prorrogação da comissão. “Eles dizem que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas usam argumentos do que aconteceu dentro da CPI para barrar a prorrogação”, criticou.





Na avaliação dela, há uma contradição na postura da Corte. “Eles tinham que decidir se vão interferir ou não, porque estão entrando nas decisões internas da CPI”, afirmou.





A jornalista ainda comparou o cenário atual com o da CPI da Covid, quando o Supremo adotou entendimento favorável à ampliação das investigações.





Para ela, a diferença de postura levanta questionamentos. “Está claro que esses ministros não querem ver esse caso investigado”, concluiu.



