Flávio Bolsonaro pode vencer no 1º turno, afirma Tarcísio

Governador de São Paulo apontou que Lula está sofrendo um derretimento nas pesquisas.

Nesta quinta-feira (16), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e disse acreditar que ele pode vencer no primeiro turno. Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está sofrendo um “derretimento gradual” nas pesquisas de intenção de voto.









O assunto foi abordado durante coletiva de imprensa.





– Eu confio na candidatura do Flávio, a candidatura está sendo extremamente bem sucedida. […] Eu tenho certeza que o Flávio será o próximo presidente da República do Brasil. E olhe lá se essa eleição não terminar no primeiro turno – apontou.





Tarcísio também criticou a ação aberta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra Flávio por uma publicação feita contra Lula. A decisão de Moraes atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal (PF) que contou com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).





– A crítica política não pode ser objeto de sanção, não pode ser objeto de coação, porque senão você tira a liberdade de expressão, e a gente não pode permitir que um lado possa fazer determinadas coisas e os outros não – disse.





(Pleno News)