Furto de roda de carro é registrado na Praça da Coluna da Hora durante a noite

Um caso de furto chamou a atenção na noite desta quinta-feira, dia 16, na Praça da Coluna da Hora. Um proprietário de um veículo modelo Oroch, de cor cinza, relatou que teve uma roda completa do carro roubada enquanto o automóvel estava estacionado no local.





De acordo com a vítima, o crime ocorreu entre aproximadamente 21h30 e 00h30, período em que o carro permaneceu na praça. Ao retornar, o dono percebeu que uma das rodas havia sido levada.





A área é bastante movimentada, principalmente no período da noite. Situações como essa reforçam o alerta para que motoristas redobrem a atenção ao estacionar veículos em locais públicos, mesmo em pontos considerados centrais da cidade.





Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação do responsável pelo furto pode entrar em contato pelo número (88) 9 9636-0820.





A colaboração da população pode ser fundamental para ajudar a recuperar o item e coibir esse tipo de crime na região.