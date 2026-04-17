CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 17 de abril de 2026

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos

sexta-feira, abril 17, 2026

Morreu, nesta sexta-feira (17), o ex-jogador Oscar Schmidt. Ele tinha 68 anos de idade.

Oscar era considerado uma lenda do basquete brasileiro. Conhecido como Mão Santa, ele eternizou a camisa 14 da seleção brasileira.

Mais cedo, nesta sexta, o ex-atleta chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu. A assessoria confirmou o falecimento.

Postagens recentes de familiares indicavam que ele estava com a saúde debilitada após uma cirurgia. Oscar lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral.

O velório será fechado para a família. As informações são da CNN Brasil.

Pleno News

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 