Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete, aos 68 anos

Morreu, nesta sexta-feira (17), o ex-jogador Oscar Schmidt. Ele tinha 68 anos de idade.
Oscar era considerado uma lenda do basquete brasileiro. Conhecido como Mão Santa, ele eternizou a camisa 14 da seleção brasileira.
Mais cedo, nesta sexta, o ex-atleta chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu. A assessoria confirmou o falecimento.
Postagens recentes de familiares indicavam que ele estava com a saúde debilitada após uma cirurgia. Oscar lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral.
O velório será fechado para a família. As informações são da CNN Brasil.
