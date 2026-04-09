UVA abre mais de mil vagas para vestibular 2026.2 com inscrições até maio

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com inscrições abertas, até o dia 5 de maio, para o Vestibular 2026.2, oferecendo 1.114 vagas em cursos de graduação.
As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Sobral (834 vagas), Acaraú (80), Camocim (80) e São Benedito (120), ampliando o acesso ao ensino superior na região.
O processo seletivo será realizado por meio do aproveitamento das notas do Enem, incluindo vagas para o novo curso de Psicologia da instituição. O edital completo pode ser consultado no site oficial: vestibular.uvanet.br.
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