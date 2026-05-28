Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 28 de maio de 2026

Após articulação de Flávio, EUA classificam PCC e CV como organizações terroristas

quinta-feira, maio 28, 2026  Nenhum comentário

Medida entra em vigor em 5 de junho e foi anunciada após reuniões do senador com Marco Rubio e Donald Trump.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) que irá classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A medida começa a valer a partir do dia 5 de junho.

A decisão foi divulgada um dia após o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Segundo o parlamentar, Rubio demonstrou apoio à inclusão das facções brasileiras na lista de grupos terroristas.

Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Hoje, eu designei essas organizações como Organizações Terroristas Estrangeiras e Terroristas Globais Especialmente Designados. A Administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas”, escreveu Rubio em nota ao publicar a decisão nesta quinta.

Flávio também afirmou ter tratado do tema diretamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante encontro realizado na Casa Branca na terça-feira (26).

De acordo com o governo estadunidense, o CV e o PCC passarão a ser classificados como “terroristas globais especialmente designados” (“Specially Designated Global Terrorists” — SDGTs) e também como “organizações terroristas estrangeiras” (“Foreign Terrorist Organizations” — FTOs).

A publicação da medida já consta no site oficial do Departamento de Estado dos EUA. Veja abaixo:

Fonte: Diário do Poder

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 