Cearense é um dos sortudos que dividiram prêmio de R$ 336 milhões da Mega-Sena

A Mega-Sena realizou neste domingo o concurso especial de 30 anos e apenas dois apostadores em todo o Brasil acertaram as seis dezenas, dividindo o prêmio histórico de R$ 336 milhões. Entre os grandes vencedores está um bolão registrado em Fortaleza, colocando cearenses entre os sortudos milionários da vez.

O outro prêmio saiu para uma aposta simples feita no Rio de Janeiro.

O sorteio e os números

O concurso especial de número 3010 sorteou as dezenas: 03, 30, 33, 35, 45 e 47. A transmissão ao vivo ocorreu diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo, pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Inicialmente, a expectativa era de um prêmio de R$ 300 milhões, mas a grande quantidade de apostas fez o valor subir para R$ 336 milhões nos últimos dias.

Os ganhadores

Um dos vencedores realizou uma aposta simples em uma lotérica do Rio de Janeiro. Já o outro prêmio saiu para um bolão com 100 cotas registrado em Fortaleza, no Ceará, o que significa que o valor milionário será dividido entre todos os participantes.

As outras faixas de premiação

Além dos dois acertadores da sena, milhares de apostas também foram premiadas nas demais faixas:

Quina: 590 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 13.890,02 cada.

Quadra: 37.565 apostas acertaram quatro números e vão levar R$ 311,65 cada.

Regras do concurso especial

As regras do concurso 3010 funcionaram de forma semelhante à Mega da Virada. O prêmio principal não acumulava. Caso ninguém acertasse as seis dezenas, o valor seria dividido entre os acertadores da quina. Se ainda assim não houvesse vencedores, o prêmio passaria para a quadra, até que surgissem ganhadores.

Próximo sorteio

Com o encerramento do concurso especial, a Mega-Sena retoma os sorteios regulares. O próximo concurso, de número 3011, está marcado para a noite de terça-feira (26), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Com informações de Gazeta Brasil