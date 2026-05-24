Frio mata mais de 80 bois e acende alerta em Mato Grosso do Sul

A forte onda de frio que atingiu Mato Grosso do Sul já provocou a morte de pelo menos 83 bovinos em propriedades rurais do estado. Os casos foram registrados em fazendas localizadas nos municípios de Nova Andradina e Angélica, segundo informações da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal.





Do total de mortes confirmadas, 74 animais pertenciam a quatro propriedades rurais de Nova Andradina, enquanto outros nove bovinos morreram em uma fazenda situada em Angélica.





Nas últimas semanas, o estado enfrentou sucessivas massas de ar polar, com temperaturas abaixo de 7°C e sensação térmica próxima de 0°C em algumas regiões.





O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, alertou produtores rurais sobre a necessidade de proteger os rebanhos durante períodos de frio intenso.





“Não deixe os seus animais em campos abertos, é preciso que eles estejam minimamente protegidos por árvores, bosques ou capão de mato onde ele possa se esconder. No frio, vem a chuva e o vento e realmente é um problema sério”, afirmou.





Segundo a agência estadual, as mortes ocorreram por hipotermia, condição provocada pela exposição prolongada ao frio extremo. O órgão ressaltou que não existe previsão de indenização aos produtores nesses casos, já que os cuidados preventivos são considerados responsabilidade dos proprietários rurais.





A Iagro informou ainda que, em 2025, não houve registros de mortes de bovinos por frio intenso no estado. Diante da nova onda de baixas temperaturas em 2026, o órgão decidiu emitir orientações técnicas para reduzir os impactos no rebanho.





Entre as recomendações estão a retirada dos animais de áreas abertas, utilização de piquetes protegidos por vegetação, instalação de barreiras contra ventos frios e reforço da alimentação do gado para minimizar os efeitos do estresse térmico.





A agência também orientou produtores a evitar áreas próximas a rios e lagos durante os períodos mais críticos de frio e a manter animais debilitados em locais de fácil acesso para acompanhamento e manejo.



