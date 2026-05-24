Deolane é apontada como “caixa do crime” e segue presa após decisão do STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido apresentado pela influenciadora e advogada Deolane Bezerra para derrubar a decisão que determinou sua prisão preventiva por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital, o PCC. O despacho foi assinado na noite deste sábado 23.





Dino afirmou não vislumbrar “manifesta ilegalidade” que justifique conceder liberdade à empresária “de ofício”. “De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus”, afirmou na decisão.





A influenciadora foi presa em sua residência, uma mansão de luxo localizada em Barueri, na região metropolitana, na última quinta-feira 21. A polícia acusa Deolane de envolvimento com lavagem de dinheiro do PCC.





As investigações identificaram, entre 2018 e 2021, que a influenciadora recebeu 1,067 milhão de reais em depósitos fracionados inferiores a 10 mil reais, prática conhecida como “smurfing”, usada para dificultar rastreamento financeiro.





Segundo a Polícia, Deolane atua como uma espécie de ‘caixa do crime organizado’, devido à influência e poder econômico adquirido nos últimos anos. O patrimônio da influenciadora, que reúne mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, é estimado em 100 milhões de reais.





Via portal CM7