Concurso da Sefaz-CE abre inscrições com 100 vagas e salário inicial de R$ 16 mil

Concurso público para auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) que prevê a disponibilização de 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva já estão abertas.⁠⁠





O valor pago para os convocados no primeiro nível da carreira será de R$ 16.136,64. A taxa de inscrição é de R$ 230.⁠

⁠

A isenção poderá ser requisitada por doadores de sangue, alunos de instituições públicas de ensino, pessoas com deficiência e candidatos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos.⁠

⁠

O certame acontece por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso e as inscrições seguem até o dia 1º de junho.⁠



