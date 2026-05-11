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segunda-feira, 11 de maio de 2026

Concurso da Sefaz-CE abre inscrições com 100 vagas e salário inicial de R$ 16 mil

segunda-feira, maio 11, 2026  Nenhum comentário

Concurso público para auditor-fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) que prevê a disponibilização de 100 vagas imediatas e 200 vagas para cadastro de reserva já estão abertas.⁠⁠

O valor pago para os convocados no primeiro nível da carreira será de R$ 16.136,64. A taxa de inscrição é de R$ 230.⁠
A isenção poderá ser requisitada por doadores de sangue, alunos de instituições públicas de ensino, pessoas com deficiência e candidatos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos.⁠
O certame acontece por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso e as inscrições seguem até o dia 1º de junho.⁠

Com informações do portal O Povo

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