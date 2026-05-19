Copa: Janones chama Neymar de “vagabundo”, mas torcerá por ele

terça-feira, maio 19, 2026

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, o deputado federal André Janones (Rede-MG) chamou o jogador Neymar Jr. de “vagabundo” e “sem vergonha”, mas frisou esperar que o atleta “arrebente” na Copa do Mundo e traga o hexa.

– Que o Neymar vá para a Copa do Mundo e arrebente. Faça um gol atrás do outro. E traga o hexa. Ah, Janones, mas você tinha que estar usando o vermelho. Eu não vou usar o vermelho porque o verde e amarelo não é desses vagabundos desses bolsonaristas não. O verde e amarelo é nosso – declarou ele, em vídeo publicado nas redes sociais.

– O Neymar é um vagabundo, sem vergonha, não entende nada de política, não entende de povo, não tem nenhum valor. Porém, é o Neymar jogador de futebol. Então vou torcer, eu vou vibrar com cada gol – assinalou.

Para o parlamentar, o atacante foi convocado porque o treinador Carlo Ancelotti “sabiamente deu ouvidos ao clamor popular”. Via Pleno News

Assista ao vídeo completo a seguir:

