Guarany de Sobral decepciona torcida e perde para o Crato na Série B Cearense

O Guarany de Sobral deu adeus ao sonho do acesso à elite do futebol cearense após ser derrotado por 3 a 1 pelo Crato Esporte Clube, em partida válida pelo "mata-mata" da Série B do Campeonato Cearense. O confronto foi realizado na noite desta terça-feira (19), no Estádio Leôncio de Souza Miranda, popularmente conhecido como “Mirandão”.





O time do Crato começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Aproveitando a desorganização defensiva do Guarany, a equipe adversária marcou o segundo gol ainda na etapa inicial, complicando a situação do time sobralense.





No segundo tempo, o Guarany tentou reagir e conseguiu diminuir o marcador, colocando fogo na partida e renovando a esperança do torcedor. No entanto, apesar da melhora momentânea, a equipe voltou a apresentar falhas e pouca criatividade ofensiva.





Nos minutos finais, o Crato sacramentou a vitória ao converter uma cobrança de pênalti, fechando o placar em 3 a 1 e garantindo a classificação.





A atuação do Guarany foi considerada uma das piores da equipe durante toda a competição. O time mostrou dificuldades na marcação, erros de posicionamento e pouca eficiência no ataque, deixando muito a desejar em um dos jogos mais importantes da temporada.



