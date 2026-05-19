Mendonça autoriza ação da PF contra perito suspeito de vazar caso Master

Servidor federal foi afastado após suspeita de repassar informações sigilosas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça autorizou uma nova ofensiva da Polícia Federal dentro das investigações relacionadas ao Banco Master. Desta vez, o alvo foi um perito da própria corporação suspeito de ter repassado informações sigilosas da apuração.





A ação foi realizada nesta terça-feira e integra mais uma etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura possíveis irregularidades financeiras envolvendo o banco e seus representantes.





Segundo as investigações, o servidor federal teria compartilhado conteúdos restritos ligados ao inquérito, incluindo informações consideradas sensíveis sobre a condução do caso. Por determinação judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além do afastamento do perito das funções exercidas dentro da Polícia Federal.





As suspeitas apontam que dados sigilosos da investigação teriam sido encaminhados de forma indevida para terceiros, o que levou o STF a autorizar novas diligências para aprofundar a apuração sobre o vazamento.





O caso ganhou repercussão após surgirem informações sobre supostas conversas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos nomes centrais da investigação.





Em nota, o Supremo Tribunal Federal informou que a operação mira exclusivamente a conduta funcional do agente investigado por possível quebra de sigilo funcional. A Corte também ressaltou que as medidas não atingem jornalistas nem veículos de comunicação.





Nos bastidores, a investigação é considerada uma das mais delicadas em andamento dentro da Polícia Federal por envolver suspeitas de vazamentos internos em uma apuração de grande repercussão nacional.





Recentemente, Mendonça ampliou o alcance das investigações ao autorizar a análise de dezenas de aparelhos eletrônicos apreendidos durante as fases anteriores da operação, além de permitir que a PF realizasse diligências complementares sem necessidade de autorização judicial individual para cada medida.





Via portal Folha do Estado