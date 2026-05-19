Oscar Rodrigues garante novas viaturas e reforço para a segurança pública de Sobral

A segurança pública de Sobral receberá um importante reforço após articulação do prefeito Oscar Rodrigues junto ao Governo do Estado do Ceará. Nesta sexta-feira (22), o município será contemplado com quatro novas viaturas, 31 rádios comunicadores, 45 tonfas e dois cursos de formação voltados para agentes de segurança.





A entrega dos equipamentos acontecerá durante solenidade na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, em Fortaleza. Os novos investimentos têm como objetivo fortalecer as ações das forças de segurança e garantir mais estrutura para o trabalho realizado diariamente na proteção da população sobralense.





De acordo com a gestão municipal, os equipamentos e capacitações devem contribuir para ampliar a eficiência das operações e reforçar o suporte aos agentes que atuam no município.



