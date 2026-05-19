Total de visualizações

DETETIVE PARTICULAR - NÃO FIQUE NA DÚVIDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 19 de maio de 2026

Juízes federais pedem ao STF reajuste do teto salarial; valor pode passar de R$ 70 mil

terça-feira, maio 19, 2026  Nenhum comentário

A Associação dos Juízes Federais do Brasil protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de reajuste do teto remuneratório do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46,3 mil. O valor corresponde ao salário dos ministros da Corte e serve como referência para vencimentos do Judiciário, Ministério Público e outras carreiras públicas.

Segundo a entidade, o teto salarial estaria defasado. A Ajufe argumenta que, caso o valor tivesse sido corrigido integralmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde 2006, o subsídio dos ministros do STF deveria alcançar aproximadamente R$ 71,5 mil.

No recurso apresentado ao Supremo, a associação também cita manifestações dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes para sustentar que existe reconhecimento, dentro da própria Corte, de uma “grave defasagem” salarial.

A Ajufe defende ainda que, conforme prevê a Constituição Federal, cabe ao próprio STF encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo o reajuste dos subsídios da magistratura.

O debate ocorre poucos meses após o Supremo estabelecer novos limites para os chamados “penduricalhos” pagos a integrantes da magistratura e do Ministério Público. Em março deste ano, a Corte decidiu que pagamentos adicionais podem alcançar até 70% do teto constitucional, divididos entre adicional por tempo de serviço, verbas indenizatórias e gratificações autorizadas.

Além do reajuste, a associação solicita a criação de um “Plano Nacional de Liquidação” para garantir o pagamento de valores retroativos reconhecidos administrativamente antes de fevereiro de 2026, período em que o STF iniciou o julgamento sobre os benefícios adicionais.

Via portal Folha do Estado

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 