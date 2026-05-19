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terça-feira, 19 de maio de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 116 vagas de emprego nesta terça-feira (19); confira a lista completa

terça-feira, maio 19, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 116 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam cargos nos setores de comércio, serviços, construção civil, alimentação, tecnologia e indústria.

Também há vagas exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre documentação necessária, encaminhamento e processo seletivo.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

  • Açougueiro — 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços — 01 vaga
  • Assistente administrativo — 01 vaga
  • Atendente de cafeteria — 01 vaga
  • Auxiliar administrativo — 02 vagas
  • Auxiliar de cozinha — 03 vagas
  • Auxiliar de limpeza — 03 vagas
  • Auxiliar de marceneiro — 01 vaga
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
  • Cobrador externo — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
  • Cozinheiro geral — 02 vagas
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
  • Eletricista auxiliar — 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
  • Gerente comercial — 01 vaga
  • Gerente de produção e operações — 01 vaga
  • Gerente de supermercado — 01 vaga
  • Impressor gráfico manual — 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
  • Marceneiro — 02 vagas
  • Motorista de caminhão — 01 vaga
  • Operador de caixa — 02 vagas
  • Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
  • Padeiro — 01 vaga
  • Pedreiro — 60 vagas
  • Porteiro de edifícios — 01 vaga
  • Promotor de vendas — 04 vagas
  • Redator de publicidade — 01 vaga
  • Salgadeiro — 01 vaga
  • Servente de obras — 01 vaga
  • Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
  • Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
  • Técnico eletricista — 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
  • Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 03 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Armador de estrutura de concreto — 01 vaga
  • Assistente de vendas — 01 vaga
  • Auxiliar de estoque — 01 vaga

Ao todo, estão sendo ofertadas 119 oportunidades de emprego, sendo 116 vagas gerais e 3 destinadas ao público PCD.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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