SINE/IDT de Sobral divulga 116 vagas de emprego nesta terça-feira (19); confira a lista completa

O SINE/IDT de Sobral está com 116 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam cargos nos setores de comércio, serviços, construção civil, alimentação, tecnologia e indústria.
Também há vagas exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre documentação necessária, encaminhamento e processo seletivo.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas gerais
- Açougueiro — 02 vagas
- Agente de vendas de serviços — 01 vaga
- Assistente administrativo — 01 vaga
- Atendente de cafeteria — 01 vaga
- Auxiliar administrativo — 02 vagas
- Auxiliar de cozinha — 03 vagas
- Auxiliar de limpeza — 03 vagas
- Auxiliar de marceneiro — 01 vaga
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
- Cobrador externo — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga
- Cozinheiro geral — 02 vagas
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
- Eletricista auxiliar — 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador — 02 vagas
- Gerente comercial — 01 vaga
- Gerente de produção e operações — 01 vaga
- Gerente de supermercado — 01 vaga
- Impressor gráfico manual — 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
- Marceneiro — 02 vagas
- Motorista de caminhão — 01 vaga
- Operador de caixa — 02 vagas
- Operador de vendas (lojas) — 02 vagas
- Padeiro — 01 vaga
- Pedreiro — 60 vagas
- Porteiro de edifícios — 01 vaga
- Promotor de vendas — 04 vagas
- Redator de publicidade — 01 vaga
- Salgadeiro — 01 vaga
- Servente de obras — 01 vaga
- Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga
- Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
- Técnico eletricista — 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
- Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga
- Vendedor de consórcio — 01 vaga
- Vendedor interno — 03 vagas
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Armador de estrutura de concreto — 01 vaga
- Assistente de vendas — 01 vaga
- Auxiliar de estoque — 01 vaga
Ao todo, estão sendo ofertadas 119 oportunidades de emprego, sendo 116 vagas gerais e 3 destinadas ao público PCD.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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