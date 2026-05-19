SINE/IDT de Sobral divulga 116 vagas de emprego nesta terça-feira (19); confira a lista completa

O SINE/IDT de Sobral está com 116 vagas de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam cargos nos setores de comércio, serviços, construção civil, alimentação, tecnologia e indústria.

Também há vagas exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem procurar a unidade do SINE/IDT para obter mais informações sobre documentação necessária, encaminhamento e processo seletivo.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

Açougueiro — 02 vagas

Agente de vendas de serviços — 01 vaga

Assistente administrativo — 01 vaga

Atendente de cafeteria — 01 vaga

Auxiliar administrativo — 02 vagas

Auxiliar de cozinha — 03 vagas

Auxiliar de limpeza — 03 vagas

Auxiliar de marceneiro — 01 vaga

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga

Cobrador externo — 01 vaga

Confeiteiro — 01 vaga

Coordenador de administração de pessoal — 01 vaga

Cozinheiro geral — 02 vagas

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga

Eletricista auxiliar — 01 vaga

Empregado doméstico arrumador — 02 vagas

Gerente comercial — 01 vaga

Gerente de produção e operações — 01 vaga

Gerente de supermercado — 01 vaga

Impressor gráfico manual — 01 vaga

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga

Marceneiro — 02 vagas

Motorista de caminhão — 01 vaga

Operador de caixa — 02 vagas

Operador de vendas (lojas) — 02 vagas

Padeiro — 01 vaga

Pedreiro — 60 vagas

Porteiro de edifícios — 01 vaga

Promotor de vendas — 04 vagas

Redator de publicidade — 01 vaga

Salgadeiro — 01 vaga

Servente de obras — 01 vaga

Supervisor de crédito e cobrança — 01 vaga

Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) — 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga

Técnico eletricista — 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga

Técnico em segurança do trabalho — 01 vaga

Vendedor de consórcio — 01 vaga

Vendedor interno — 03 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Armador de estrutura de concreto — 01 vaga

Assistente de vendas — 01 vaga

Auxiliar de estoque — 01 vaga

Ao todo, estão sendo ofertadas 119 oportunidades de emprego, sendo 116 vagas gerais e 3 destinadas ao público PCD.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis