Internado com suspeita de ebola em São Paulo está com meningite

Investigação sobre contaminação por ebola, porém, ainda não está descartada.

Um exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, identificou a presença da bactéria Neisseria meningitidis, causadora da meningite meningocócica, em um paciente que está sendo investigado como caso suspeito de ebola na capital paulista. A informação foi confirmada neste sábado (30) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.





Apesar da confirmação da presença da bactéria responsável pela meningite no paciente, as autoridades sanitárias informaram que a investigação para ebola não foi encerrada e que continuará até a conclusão dos exames para a doença.





O paciente é um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo, país que enfrenta um surto do vírus ebola. Com histórico recente de viagem ao território africano e sintomas como febre, ele se enquadrou nos critérios clínicos e epidemiológicos para notificação como caso suspeito.





Desde a identificação do quadro, o homem permanece internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, referência estadual para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de doenças infecciosas de alta relevância.





As autoridades, porém, reiteram que o risco de introdução do ebola no Brasil continua sendo considerado muito baixo. Entre os fatores apontados estão a ausência de transmissão autóctone da doença na América do Sul, a inexistência de voos diretos entre as áreas afetadas e o continente sul-americano e o fato de o vírus exigir contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de infectados.





Ainda assim, a recomendação é que profissionais de saúde mantenham atenção especial a pacientes com febre e histórico de viagem recente para regiões com circulação do vírus ou que tenham tido contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para a doença.





Via portal Pleno News