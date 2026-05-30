Jair Bolsonaro passa mal em casa e Carlos revela: "Por muito pouco, não morreu"

Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para compartilhar detalhes de sua visita ao pai, Jair Bolsonaro, neste final de semana, 30 de maio. O político ainda contou que o pai chegou a passar mal, tendo crises de soluços que foram amplamente superados com auxílio em sua residência.





No texto, Carlos ainda lembrou que o pai segue em recuperação de suas enfermidades e que daqui a vinte dias, Moraes tomará a decisão final se ele seguirá em casa ou voltará para a Papudinha. “Saí há pouco da casa do Presidente @jairbolsonaro, cumprindo o protocolo estabelecido, que permite apenas a visita de filhos, por duas horas, duas vezes por semana. Qualquer outro tipo de visita permanece vedado, inclusive de irmãos, demais familiares e, evidentemente, de amigos“, escreveu.





E revelou: “Anteontem e ontem, ele enfrentou fortes crises de soluço, que não evoluíram para um quadro mais grave por estar sendo monitorado em um ambiente adequado. Situação diferente da ocorrida na Papuda, quando sofreu uma broncoaspiração e, por muito pouco, não morreu“, disse.









Jair Bolsonaro voltará pra prisão!





Em seguida, Carlos comentou sobre o período que falta para o prazod dado por Moraes acabar e o pai voltar para a Papudinha. “Faltam cerca de 20 dias para que Alexandre de Moraes decida se ele retornará à prisão ou não, após a inédita decisão de prisão humanitária domiciliar com prazo determinado”, disse.





“Já são aproximadamente 190 dias de prisão sem ter desviado um único centavo dos cofres do pagador de impostos e segue sendo diariamente tentando ser apagado pelo sistema permitido. Apesar de tudo, ele avança mais confiante que nunca diante das novas possibilidades que acompanha pela TV e pelos pouquíssimos que podem vê-lo“, contou.





No final do texto, Carlos escreveu: “Assim como ele, há outras centenas de brasileiros privados de liberdade de forma ilegal e que enfrentam propositais investidas de agravamento de consequências de saúde física e emocional. Mais uma vez, venho a Brasília cumprir minha obrigação de filho e também transmitir as mensagens de apoio, carinho e esperança que recebo diariamente em minhas caminhadas pelo Brasil.”





“Encontrei um homem fortíssimo, duro, focado e fiel àquilo que sempre aprendeu a ser, como todo ser humano que nasceu aqui é: mais um brasileiro com “B” maiúsculo. Vamos sair dessa. Um forte abraço, de verdade, a todos!“, encerrou.





Via portal MSN