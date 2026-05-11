Licenciamento de veículos com placa final 3 vence nesta segunda-feira (11/5)

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) comunica aos proprietários de veículos automotores com placa de final 3 que o prazo para o pagamento do licenciamento 2026 vence nesta segunda-feira, 11. O extrato pode ser emitido pelo aplicativo Meu Detran ou pelo site oficial do órgão ( www.detran.ce.gov.br ), na aba “Central de Serviços”, com a opção de pagamento via Pix.





Embora os boletos sejam encaminhados pelos Correios ao endereço cadastrado, o Detran-CE ressalta que o não recebimento da correspondência não isenta o contribuinte do pagamento da taxa e dos encargos dentro do prazo estabelecido.





Além dos canais digitais, o proprietário pode dirigir-se a qualquer posto de atendimento do Detran-CE para emitir o boleto. Os valores para 2026 são de R$ 188,96 para motocicletas e R$ 220,46 para os demais veículos. Após a compensação do pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) é renovado digitalmente.





De acordo com o Detran, circular com o licenciamento em atraso configura infração gravíssima, gerando multa de R$ 293,70, acréscimo de 7 pontos na CNH e a impossibilidade de emissão do CRLV atualizado. Em caso de fiscalização, o veículo também está sujeito a recolhimento (remoção).





O órgão ainda reforça que o cidadão deve ficar atento a tentativas de fraude e destaca que não envia mensagens de texto (SMS), e-mails ou links de cobrança por redes sociais ou aplicativos de mensagens (como WhatsApp).