POLÍCIA CIVIL: médicos e estudante de Medicina são alvo de operação por suspeita de fraude em concursos no Ceará

Cinco médicos e um estudante de Medicina foram alvo de uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrada nesta terça-feira, 19, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, por suspeita de participação em um esquema de fraude em concursos públicos.





A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), que cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Também foram executadas medidas cautelares determinadas pela Justiça, incluindo o monitoramento eletrônico dos suspeitos.





Durante as diligências, os policiais apreenderam celulares, computadores, equipamentos eletrônicos e cerca de R$ 15 mil em dinheiro.





Segundo as investigações, o caso é um desdobramento da tentativa de fraude registrada no concurso para Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Ceará, realizado em agosto de 2025. Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante em Fortaleza suspeitas de utilizar transmissor, ponto eletrônico e até um mini celular para tentar fraudar o certame.





De acordo com a Polícia Civil, os equipamentos apreendidos naquela operação ajudaram a identificar a ligação entre os envolvidos e o atual grupo investigado, formado por moradores de Juazeiro do Norte.





As apurações apontam ainda que um dos investigados foi recentemente aprovado em um concurso para o cargo de perito em outro estado.





Todo o material recolhido será submetido à perícia para aprofundar as investigações, identificar possíveis novos envolvidos e esclarecer a dinâmica do suposto esquema criminoso.



