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sexta-feira, 29 de maio de 2026

Polícia Civil prende mais um suspeito de envolvimento no homicídio de Fabrício Oliveira em Cariré

sexta-feira, maio 29, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Civil realizou a prisão de mais um suspeito de participação no homicídio que vitimou Fabrício Oliveira, crime ocorrido no último dia 24 de maio, na zona rural de Cariré. A captura foi efetuada por equipes do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral e do Draco Norte, durante uma operação realizada no município de Reriutaba.

De acordo com as investigações, o homem, de 21 anos, teria auxiliado na fuga dos envolvidos, prestando apoio logístico por meio de uma motocicleta que teria sido utilizada na ação criminosa. Durante a operação, os policiais também apreenderam uma motocicleta vermelha sem placa, que agora será periciada e permanecerá à disposição da Justiça.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos legais. Com a nova captura, sobe para quatro o número de pessoas presas ou apreendidas suspeitas de envolvimento no homicídio.

Em entrevista à imprensa, o delegado Vinícius, do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, trouxe detalhes sobre o andamento das investigações e destacou o trabalho integrado das equipes policiais na identificação e localização dos envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, Fabrício Oliveira teria sido atraído para uma emboscada nas proximidades de um posto de combustíveis, na localidade de Santo Antônio. Em seguida, a vítima foi levada para uma área de matagal, onde acabou sendo executada a tiros.

O delegado informou ainda que tanto o autor dos disparos quanto o mandante do crime já foram identificados. As investigações continuam para esclarecer completamente a motivação do homicídio e localizar possíveis outros participantes da ação criminosa.

A Polícia Civil reforça que o trabalho investigativo segue em andamento e que novas diligências não estão descartadas. Com informações de Sobral Online

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