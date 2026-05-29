Polícia Civil prende mais um suspeito de envolvimento no homicídio de Fabrício Oliveira em Cariré

A Polícia Civil realizou a prisão de mais um suspeito de participação no homicídio que vitimou Fabrício Oliveira, crime ocorrido no último dia 24 de maio, na zona rural de Cariré. A captura foi efetuada por equipes do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral e do Draco Norte, durante uma operação realizada no município de Reriutaba.





De acordo com as investigações, o homem, de 21 anos, teria auxiliado na fuga dos envolvidos, prestando apoio logístico por meio de uma motocicleta que teria sido utilizada na ação criminosa. Durante a operação, os policiais também apreenderam uma motocicleta vermelha sem placa, que agora será periciada e permanecerá à disposição da Justiça.





Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos legais. Com a nova captura, sobe para quatro o número de pessoas presas ou apreendidas suspeitas de envolvimento no homicídio.





Em entrevista à imprensa, o delegado Vinícius, do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, trouxe detalhes sobre o andamento das investigações e destacou o trabalho integrado das equipes policiais na identificação e localização dos envolvidos.





Segundo a Polícia Civil, Fabrício Oliveira teria sido atraído para uma emboscada nas proximidades de um posto de combustíveis, na localidade de Santo Antônio. Em seguida, a vítima foi levada para uma área de matagal, onde acabou sendo executada a tiros.





O delegado informou ainda que tanto o autor dos disparos quanto o mandante do crime já foram identificados. As investigações continuam para esclarecer completamente a motivação do homicídio e localizar possíveis outros participantes da ação criminosa.



