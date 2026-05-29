Polícia investiga suspeita de envenenamento contra professora em escola de Santa Quitéria

A mulher foi atendida no Hospital de Varjota e, após deixar a unidade hospitalar, registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município.

A Polícia Civil investiga um possível caso de envenenamento ocorrido na última segunda-feira (25) na escola municipal Raimundo Alves de Freitas, localizada no distrito de Sangradouro, em Santa Quitéria. A vítima, identificada como Corrinha Mendonça, é professora da unidade e teria ingerido água em sua própria garrafa contaminada com veneno utilizado para matar formigas.





A professora relatou ao AVSQ, que no momento do ocorrido ela participava de uma reunião de planejamento na sala dos professores, enquanto os alunos realizavam provas. Por volta das 10h40, ela teria bebido água normalmente antes de sair da sala para verificar estudantes que ainda faziam as avaliações, deixando a garrafa no local.





Cerca de 20 minutos depois, ao retornar e se preparar para sair para o almoço, a docente voltou a beber água da mesma garrafa. Ao perceber o gosto e o cheiro fortes da substância, ela cuspiu parte do líquido, mas ainda teria ingerido uma pequena quantidade.





Via portal A Voz Sta. Quitéria