Receita Federal e Polícia Civil apreendem 9 kg de skunk escondidos em umidificador

Cães farejadores da Receita Federal auxiliaram na localização do entorpecente.

Uma operação integrada entre a Receita Federal e a Polícia Civil do Ceará resultou na apreensão de 9 quilos de skunk na noite desta quarta-feira (28), em Fortaleza. A droga estava escondida dentro de um aparelho umidificador enviado por transportadora, em uma tentativa de despistar a fiscalização.





A ação contou com atuação da Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal da Receita Federal e da Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará (Denarc/DRCO). A encomenda suspeita foi identificada após trabalho de análise de risco realizado pelos agentes federais.





Durante a fiscalização em uma transportadora da capital cearense, cães farejadores da Receita Federal, Ithor, Barchar e Saymon, auxiliaram na localização do entorpecente. Segundo os órgãos envolvidos, o skunk estava ocultado no interior do equipamento eletrônico para dificultar a identificação da carga ilícita.





A ocorrência terminou com a prisão de um suspeito, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades.





Ainda de acordo com os órgãos de segurança, somente nesta semana as ações integradas entre Receita Federal e Polícia Civil já retiraram 27 quilos de drogas de circulação em Fortaleza, além de resultarem na prisão de dois homens investigados por envolvimento com o tráfico.





A integração entre os órgãos de fiscalização e investigação tem sido fundamental no combate ao tráfico de drogas e na ampliação das ações de segurança pública no Ceará.





Via portal CN7