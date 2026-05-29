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sexta-feira, 29 de maio de 2026

Receita Federal e Polícia Civil apreendem 9 kg de skunk escondidos em umidificador

sexta-feira, maio 29, 2026  Nenhum comentário

Cães farejadores da Receita Federal auxiliaram na localização do entorpecente.
Uma operação integrada entre a Receita Federal e a Polícia Civil do Ceará resultou na apreensão de 9 quilos de skunk na noite desta quarta-feira (28), em Fortaleza. A droga estava escondida dentro de um aparelho umidificador enviado por transportadora, em uma tentativa de despistar a fiscalização.

A ação contou com atuação da Divisão de Vigilância e Repressão da 3ª Região Fiscal da Receita Federal e da Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará (Denarc/DRCO). A encomenda suspeita foi identificada após trabalho de análise de risco realizado pelos agentes federais.

Durante a fiscalização em uma transportadora da capital cearense, cães farejadores da Receita Federal, Ithor, Barchar e Saymon, auxiliaram na localização do entorpecente. Segundo os órgãos envolvidos, o skunk estava ocultado no interior do equipamento eletrônico para dificultar a identificação da carga ilícita.

A ocorrência terminou com a prisão de um suspeito, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

Ainda de acordo com os órgãos de segurança, somente nesta semana as ações integradas entre Receita Federal e Polícia Civil já retiraram 27 quilos de drogas de circulação em Fortaleza, além de resultarem na prisão de dois homens investigados por envolvimento com o tráfico.

A integração entre os órgãos de fiscalização e investigação tem sido fundamental no combate ao tráfico de drogas e na ampliação das ações de segurança pública no Ceará.

Via portal CN7

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