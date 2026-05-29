SINE/IDT Sobral divulga 416 vagas de emprego nesta sexta-feira (29)

O SINE/IDT de SINE/IDT em Sobral está ofertando 416 vagas de emprego para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.
Confira as vagas disponíveis:
Vagas gerais
- Açougueiro — 02 vagas
- Agente de vendas de serviços — 01 vaga
- Ajudante de cozinha — 01 vaga
- Atendente de balcão de café — 01 vaga
- Atendente de lojas — 01 vaga
- Atendente de padaria — 01 vaga
- Auxiliar de cozinha — 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro — 01 vaga
- Balconista — 01 vaga
- Balconista de açougue — 03 vagas
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Consultor de vendas — 04 vagas
- Cozinheiro geral — 01 vaga
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
- Eletricista de manutenção em geral — 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador — 01 vaga
- Engenheiro civil — 01 vaga
- Gerente de produção — 01 vaga
- Gerente de supermercado — 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
- Marceneiro — 02 vagas
- Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01 vaga
- Motorista carreteiro — 02 vagas
- Motorista entregador — 01 vaga
- Operador de caixa — 01 vaga
- Pedreiro — 60 vagas
- Perfumista — 01 vaga
- Porteiro — 01 vaga
- Preparador físico — 01 vaga
- Promotor de vendas — 04 vagas
- Representante técnico de vendas — 01 vaga
- Técnico de manutenção elétrica de máquina — 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
- Técnico em saúde bucal — 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas
- Vendedor de consórcio — 01 vaga
- Vendedor interno — 01 vaga
Total de vagas: 408
Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo — 02 vagas
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas
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