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sexta-feira, 29 de maio de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 416 vagas de emprego nesta sexta-feira (29)

sexta-feira, maio 29, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de SINE/IDT em Sobral está ofertando 416 vagas de emprego para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas gerais

  • Açougueiro — 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços — 01 vaga
  • Ajudante de cozinha — 01 vaga
  • Atendente de balcão de café — 01 vaga
  • Atendente de lojas — 01 vaga
  • Atendente de padaria — 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha — 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro — 01 vaga
  • Balconista — 01 vaga
  • Balconista de açougue — 03 vagas
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Consultor de vendas — 04 vagas
  • Cozinheiro geral — 01 vaga
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) — 01 vaga
  • Eletricista de manutenção em geral — 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador — 01 vaga
  • Engenheiro civil — 01 vaga
  • Gerente de produção — 01 vaga
  • Gerente de supermercado — 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
  • Marceneiro — 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de máquina industrial — 01 vaga
  • Motorista carreteiro — 02 vagas
  • Motorista entregador — 01 vaga
  • Operador de caixa — 01 vaga
  • Pedreiro — 60 vagas
  • Perfumista — 01 vaga
  • Porteiro — 01 vaga
  • Preparador físico — 01 vaga
  • Promotor de vendas — 04 vagas
  • Representante técnico de vendas — 01 vaga
  • Técnico de manutenção elétrica de máquina — 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação — 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas — 01 vaga
  • Técnico em saúde bucal — 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados — 300 vagas
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 01 vaga

Total de vagas: 408

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo — 02 vagas
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas

Total de vagas PCD: 08

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