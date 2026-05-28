Denúncia cita Deolane em suposto plano de ataque contra Flávio Bolsonaro

A Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para verificar informações sobre um suposto plano de atentado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após declarações feitas pelo funkeiro MC Misa durante entrevista publicada nas redes sociais.





Segundo o registro, a apuração preliminar foi motivada por trechos de uma entrevista concedida ao canal Frank Clips, divulgada no TikTok e no YouTube, em que o cantor menciona que teria conhecimento de uma suposta articulação envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra e outras pessoas.





Durante a conversa, MC Misa afirmou que o suposto atentado estaria relacionado ao cenário político e alegou que informações sobre o caso circulavam no chamado “mundo do funk”.





O entrevistador chegou a destacar que as declarações eram de responsabilidade exclusiva do convidado.





O boletim foi registrado na última quarta-feira pela Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária do Senado, após informações levantadas pelo setor de inteligência da própria Polícia Legislativa.





A documentação pede uma análise inicial da procedência do conteúdo divulgado. Caso sejam encontrados elementos considerados suficientes, poderá haver abertura formal de investigação.





O material anexado inclui trechos da entrevista publicada dias antes nas plataformas digitais.





O nome de Deolane Bezerra aparece citado nas declarações, porém, até o momento, não há confirmação oficial sobre o suposto plano mencionado pelo entrevistado. A influenciadora também nega acusações relacionadas a outras investigações recentes em que foi mencionada.





Paralelamente, Deolane foi alvo nesta semana de uma operação conduzida por órgãos de investigação de São Paulo, que apura supostas ligações com integrantes do crime organizado. A defesa dela nega qualquer irregularidade.





Via portal Folha do Estado