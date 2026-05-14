Polícia Civil prende segundo suspeito de envolvimento na morte de entregador por aplicativo, em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu nesta quarta-feira (13) um homem de 27 anos investigado por envolvimento no homicídio de um motociclista por aplicativo. O crime ocorreu no bairro Siqueira, na Área Integrada de Segurança Pública 17 (AIS 17) de Fortaleza, mesmo bairro em que o alvo foi localizado pelas equipes policiais.





A captura foi realizada por intermédio de um mandado de prisão preventiva, sendo resultado de uma investigação do DHPP/PCCE. O crime ocorreu em dezembro de 2023. À época, um homem, de 31 anos, foi morto com disparos de arma de fogo.





Durante as diligências, os agentes do DHPP/PCCE lograram êxito no cumprimento da decisão judicial que determinava a prisão do alvo. Com esta, sobe para dois o número de capturados por suspeita de envolvimento no crime. Após a prisão, ele foi conduzido à 2° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (85) 3101.7474, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O sigilo e o anonimato são garantidos.



