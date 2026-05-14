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quinta-feira, 14 de maio de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 121 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 14

quinta-feira, maio 14, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 121 oportunidades de emprego abertas, sendo 118 vagas para ampla concorrência e 3 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais.

Confira as vagas disponíveis:

  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Assistente administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 02 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 01 vaga
  • Auxiliar de marceneiro – 02 vagas
  • Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas
  • Balconista de açougue – 01 vaga
  • Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga
  • Cobrador externo – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de vendas – 03 vagas
  • Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Eletricista auxiliar – 01 vaga
  • Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
  • Gerente comercial – 03 vagas
  • Gerente de produção e operações – 01 vaga
  • Gerente de supermercado – 01 vaga
  • Instrutor de informática – 01 vaga
  • Marceneiro – 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03 vagas
  • Motorista de caminhão – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Operador de vendas (lojas) – 02 vagas
  • Pedreiro – 60 vagas
  • Promotor de vendas – 04 vagas
  • Recepcionista, em geral – 01 vaga
  • Redator de publicidade – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Supervisor de crédito e cobrança – 01 vaga
  • Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga
  • Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
  • Técnico de segurança do trabalho – 01 vaga
  • Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
  • Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
  • Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 04 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Assistente de vendas – 01 vaga
  • Auxiliar de estoque – 01 vaga
  • Empacotador, a mão – 01 vaga

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT (Vapt Vupt) de Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

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