SINE/IDT de Sobral divulga 121 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 14

O SINE/IDT de Sobral está com 121 oportunidades de emprego abertas, sendo 118 vagas para ampla concorrência e 3 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais.
Confira as vagas disponíveis:
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Assistente administrativo – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 02 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 01 vaga
- Auxiliar de marceneiro – 02 vagas
- Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas
- Balconista de açougue – 01 vaga
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga
- Cobrador externo – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de vendas – 03 vagas
- Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Eletricista auxiliar – 01 vaga
- Empregado doméstico arrumador – 02 vagas
- Gerente comercial – 03 vagas
- Gerente de produção e operações – 01 vaga
- Gerente de supermercado – 01 vaga
- Instrutor de informática – 01 vaga
- Marceneiro – 02 vagas
- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03 vagas
- Motorista de caminhão – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Operador de vendas (lojas) – 02 vagas
- Pedreiro – 60 vagas
- Promotor de vendas – 04 vagas
- Recepcionista, em geral – 01 vaga
- Redator de publicidade – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Supervisor de crédito e cobrança – 01 vaga
- Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga
- Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga
- Técnico de segurança do trabalho – 01 vaga
- Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
- Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga
- Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 04 vagas
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Assistente de vendas – 01 vaga
- Auxiliar de estoque – 01 vaga
- Empacotador, a mão – 01 vaga
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT (Vapt Vupt) de Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.
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