SINE/IDT de Sobral divulga 121 vagas de emprego nesta quinta-feira, dia 14

O SINE/IDT de Sobral está com 121 oportunidades de emprego abertas, sendo 118 vagas para ampla concorrência e 3 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais.

Confira as vagas disponíveis:

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Assistente administrativo – 01 vaga

Auxiliar administrativo – 01 vaga

Auxiliar de cozinha – 02 vagas

Auxiliar de linha de produção – 01 vaga

Auxiliar de marceneiro – 02 vagas

Auxiliar de mecânico de autos – 03 vagas

Balconista de açougue – 01 vaga

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 01 vaga

Cobrador externo – 01 vaga

Confeiteiro – 01 vaga

Consultor de vendas – 03 vagas

Coordenador de administração de pessoal – 01 vaga

Cozinheiro geral – 02 vagas

Eletricista auxiliar – 01 vaga

Empregado doméstico arrumador – 02 vagas

Gerente comercial – 03 vagas

Gerente de produção e operações – 01 vaga

Gerente de supermercado – 01 vaga

Instrutor de informática – 01 vaga

Marceneiro – 02 vagas

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 03 vagas

Motorista de caminhão – 01 vaga

Operador de caixa – 01 vaga

Operador de vendas (lojas) – 02 vagas

Pedreiro – 60 vagas

Promotor de vendas – 04 vagas

Recepcionista, em geral – 01 vaga

Redator de publicidade – 01 vaga

Salgadeiro – 01 vaga

Supervisor de crédito e cobrança – 01 vaga

Técnico de operações de telecomunicações – 01 vaga

Técnico de refrigeração (instalação) – 01 vaga

Técnico de segurança do trabalho – 01 vaga

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga

Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga

Técnico em segurança do trabalho – 01 vaga

Vendedor de consórcio – 01 vaga

Vendedor interno – 04 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Assistente de vendas – 01 vaga

Auxiliar de estoque – 01 vaga

Empacotador, a mão – 01 vaga

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT (Vapt Vupt) de Sobral levando documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.